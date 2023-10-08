شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تعقد اجتماع المائدة المستديرة الوزارى الرابع لدعم أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد يوم الأربعاء، 11 أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بمراكش جلسة لدعم أوكرانيا ، وبحسب الموقع الرسمي فقد تسبب الغزو الروسي في خسائر هائلة لشعب أوكرانيا واقتصادها، مما دفع ما لا يقل عن سبعة ملايين أوكراني إضافي إلى دائرة الفقر.

وكان للحرب أيضًا تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تفاقم البيئة الاقتصادية الصعبة التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ناهيك عن زيادة التجزؤ.

ولهذا السبب، فإن الدعم المتواصل لمساعدة أوكرانيا على تحقيق الاستقرار والإصلاح وإعادة البناء يُعد استثمارًا في الاستقرار والرخاء على مستوى العالم. وفي إطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، ستعقد مناقشات المائدة المستديرة الوزارية الرابعة حول أوكرانيا في 11 أكتوبر 2023 تحت الرئاسة المشتركة لحكومة أوكرانيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وستركز على الدعم المالي لأوكرانيا وتأثيره، وأيضًا على الدروس المستفادة عالميًا من هذا الدعم.

ستُبث هذه الفعالية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مباشرةً من الاجتماعات السنوية في مراكش، وسوف تكون مصحوبة بترجمة فورية باللغتين العربية والفرنسية.