شكرا لقرائتكم خبر عن 3.304 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.304 مليون طن خلال شهر يونيو 2023، مستأثرة بحصة بلغت 23.5% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهريةحول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة أوابك .

وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 0.70 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، ليصل إلى 11.84 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.68 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، ليصل إلى 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية،وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية ، ليصل إلى 10.05 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.20 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية ليصل إلى 13.21 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية.

وارتفع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر يوليو 2023 إلى 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.