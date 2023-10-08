شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الأحد فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 68 جنيهًا و72 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 61 و67 جنيها والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والبورى 80 إلى 110 جنيها، بحسب شعبة الأسماك، حيث تشهد الأسواق حالة من استقرار أسعار الأسماك حيث تواصل أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 75 إلى 110 جنيهات، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة السويسي فقد بلغت 75 إلى 105 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 130 إلى 270 جنيها، والسبيط من 200 إلى 320 جنيها.

وتراوح سعر الجمبرى الجامبو ما بين 400 و490 جنيها، والجمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 310 و390 جنيها، والجمبرى مقاس 2 ما بين 190 و300 جنيه، والجمبرى مقاس 3 ما بين 80 و180 جنيها.