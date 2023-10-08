شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. بنوك وشركات تفقد نحو 10 آلاف وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية، أن البنوك وشركات التأمين فقدت في كوريا الجنوبية نحو 10 آلاف وظيفة منذ نهاية عام 2018.

وبحسب إحصائيات هيئة الرقابة المالية التي نشرها النائب يون تشانج هيون من حزب الشعب الحاكم، أن إجمالي وظائف البنوك بلغ 116 ألفًا و582 وظيفة بحلول يونيو الماضي، انخفاضًا من 122 ألفًا و531 وظيفة عن نهاية عام 2018.

الوظائف في كوريا الجنوبية

وبلغ عدد الموظفين في شركات التأمين المحلية، باستثناء مخططي التأمين، 55 ألفًا و605 وظائف، انخفاضًا من 59 ألفًا و459 وظيفة.

وأوضح يون: مع اختفاء الوظائف والفروع في قطاعي البنوك والتأمين بسرعة، هناك حاجة إلى بذل جهود لرفع القيود التنظيمية عن الصناعة والبحث عن فرص أعمال جديدة".