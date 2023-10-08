شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: «بلت للألومنيوم» توقع عقدا مع «أمالا» بـ70.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لدن للاستثمار عن توقيع مصنع بلت للألومنيوم "BAFCO" المملوك لشركة بلت الصناعية "شركة تابعة" عقد تنفيذ أعمال الألومنيوم بمشروع البحر الأحمر (Rosewood- Triple Bay) والتي تقوم بها شركة البحر الاحمر العالمية "شركة أمالا" المملوكة من صندوق الإستثمارات العامة، بقيمة تقدر بنحو 70.365 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يقع المشروع بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر مباشرة ويعد أحد مشاريع برنامج رؤية 2030، مشيرة إلى أن تاريخ اعلان الترسية 1445-03-20 الموافق 2023-10-05.

وأضافت أن العقد يتضمن تجهيز الواجهات لفلل وفنادق وقصور المنتجعات السياحية (Rosewood- Triple Bay)، مشيرة إلى أن تاريخ توقيع العقد 1445-03-20 الموافق 2023-10-05، فيما تبلغ مدة العقد 451 يوما

وأوضحت أن من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2023م وعام 2024.