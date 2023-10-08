شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» تحصل على شهادة من «هيئة المحتوى المحلي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة أكاديمية التعلّم على شهادة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في قطاع التعليم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2022

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن صلاحية الشهادة 19 شهراً من نهاية السنة المالية 31/12/2022.

ويعد المحتوى المحلي برنامج وطني تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته، ويهدف إلى المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة سواء جهات حكومية أو خاصة أو من افراد المجتمع، وتحرص شركة اأاديمية التعلّم على أداء دورها في هذا البرنامج الوطني وهو ما انعكس على حصولها على هذه الشهادة.

ووفقا للشركة تسهم الشهادة في الحصول على المشاريع الحكومية في مجال الشركة، وتفتح بيئة عمل أوسع، وتساعد على تحقيق الأهداف المستقبلية.