شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فيصل النصار رئيسا تنفيذيا لمجموعة «سليمان الحبيب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس السبت، تعيين فيصل النصار رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من تاريخ 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 08 أكتوبر 2023م.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يحمل فيصل النصار شهادة البكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات من كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.

ويشغل النصار منصب عضو مجلس الإدارة في المجموعة والرئيس التنفيذي المُكلّف للمجموعة منذ تاريخ 01 نوفمبر 2022م، والرئيس التنفيذي للإدارة المالية منذ عام 2011م، ورئيس مجلس المديرين في جميع الشركات التابعة للمجموعة.

وشغل فيصل النصار، سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للإدارة المالية والاستثمار وعضو في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في شركة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً) من عام 2006م وحتى عام 2011م، ومدير أول في مجموعة الشركات والاستثمار البنكية في مجموعة سامبا المالية من عام 1999م وحتى عام 2006م.