شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنماء طوكيو» تعلن عدم وجود اعتراضات من الدائنين على صفقة الاندماج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الإنماء طوكيو مارين عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج، مع الدرع العربي للتأمين التعاوني، بنهاية يوم الجمعة 21-03-1445هـ (الموافق 06-10-2023م)، وعدم وجود أي اعتراضات قائمة من قبل دائني شركة الإنماء طوكيو مارين خلال فترة الإعتراضات.

وكانت الشركة قد أعلنت بتاريخ 06-03-1445هـ (الموافق 21-09-2023م) على موقع «تداول السعودية» بداية فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات.

وكان البنك المركزي السعودي قد وافق على صفقة اندماج شركة الإنماء طوكيو مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، في شهر سبتمبر الماضي.

ووفقا لبيان شركة الدرع العربي على «تداول»، فإن الشركة قد أعلنت في 15 يونيو الماضي، توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين، فيما اتفقت الشركتان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.