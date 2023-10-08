شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: انخفاض أسعار البصل والكيلو بـ20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بدأ ينعكس جزئيا على الأسواق وهناك هدوء في أسعار البصل لتنخفض إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة أن السوق المصري يشهد اكتفاء ذاتي من البصل لكن الطلب الخارجي المرتفع وتحرك الأسعار خارجياً ، دفع إلي زيادة الكميات المصدرة في عام 2023 مما تسبب في تحريك الأسعار بالسوق المصري الي مستويات تصل 30 جنيها حالياً لكن قرار وقف التصدير سيؤدي إلى ضبط الأسعار ومزيد من الهبوط.

ننشر أخر تحديث في أسعار الخضروات اليوم الأحد حيث سجل البصل في سوق الجملة 15 جنيها، في المقابل بلغ سعر الطماطم 10 إلى 15 جنيها والبطاطس 8.5 إلى 12.5 جنيه والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 10 إلى 17 جنيها والفاصوليا 24 إلى 34 جنيها وفق نشرة أسعار الخضار من سوق العبور.