سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-10-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 8-10-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

و سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

قدر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري وصل إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.