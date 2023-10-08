شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تستعرض مبادراتها التقنية في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعرض مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال معرض «جيتكس جلوبال 2023»، أحدث مشاريعها وحلولها الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل مبادرة «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي»، و«مشروع بحر دبي».

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، رئيس فريق «جيتكس»: «تشارك «المؤسسة» سنوياً في هذا الحدث لاستعراض أحدث التقنيات في الخدمات الجمركية بالموانئ والمناطق الحرة واللوجستيات، ولتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي انسجاماً مع استراتيجيتنا في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأضاف: نتطلع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وقطاعات الأعمال، حيث يمثل «جيتكس» منصة مثالية لتبادل الرؤى حول دور التحولات التكنولوجية في تسهيل ممارسة الأعمال كما يمثل فرصة مهمة لاستعراض الخدمات الذكية وأنظمة تسهيل الإجراءات التي تقدمها مؤسسة الموانئ والجمارك للزوار والشركات والمشاريع التجارية والقطاعات المرتبطة بها محلياً وعالمياً.