شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك» ترفع حصتها إلى 14.8% في «المطاحن الثانية» بعد الدمج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك): إن بعد انتهاء صفقة الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، ونقل جميع أصولها إلى شركة أمن الغذاء القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة، دمجت الشركتين تحت اسم (شركة المطاحن الثانية).

وكانت (نادك) قد أعلنت على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 1443/04/26 ه الموافق 01/12/2021م انتهاء صفقة الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية في مدينة الرياض، مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة عجلان و أخوانه، وذلك بنقل جميع أصول شركة المطاحن الثانية إلى شركة أمن الغذاء القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة.

خدمات إدارية وتسويقية

وأوضحت أن (نادك) تمتلك حصة تبلغ 10% مع المسؤولية باتفاقية تحكم شراء نادك لمنتجات محددة من شركة المطاحن الثانية واتفاقية تقدم (نادك) من خلالها خدمات إدارية وتسويقية ومساندة لشركة المطاحن الثانية.

وكشفت الشركة عن شراء شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري كامل حصة مجموعة أولام الدولية.

تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية

وأشارت إلى أن شركة المطاحن الثانية ارتأت أن ترفع من مستوى قدراتها التشغيلية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والتوزيعية وتخفيض المصاريف المرتبطة بالعقود الخدمية، وعليه إتفق الشركاء على إنهاء الاتفاقيات الخدمية تم إبرامها في السابق والتي من بينها إتفاقيات شركة نادك التوزيعية والخدمية وشركة المطاحن الثانية على أن يتم دفع مبلغ 10 ملايين ريال كتعويض لصالح شركة نادك نظيراً لإنهاء عدة اتفاقيات.

وأفادت بأن الاتفاقيات هي: اتفاقية التوزيع بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يخص منتجات التجزئة التي سيتم بيعها وتسليمها من قبل شركة المطاحن إلى نادك بشكل حصري، إضافة إلى اتفاقية خدمات بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يتعلق بتقديم خدمات التسويق والخدمات المرتبطة بالتسويق لمنتجات المطاحن.

رفع نسبة الملكية

وبحسب الشركة فإن كجزء من إتفاق الشركاء، رفعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) نسبة ملكيتها في شركة المطاحن الثانية وتوقيع اتفاقية شراء أسهم عددها 2.5 مليون سهم بما نسبته 4.87% من رأس مال شركة المطاحن الثانية وذلك من حصة شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري بعد مناقلة حصص مجموعة أولام الدولية.

ووفقا للشركة ستكون نسب ملكية الشركاء بعد إتمام عملية الشراء في شركة المطاحن الثانية: نسبة ملكية شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري: 50.13%، ونسبة ملكية شركة الراجحي الدولية للاستثمار: 35%، ونسبة ملكية شركة نادك: 14.87%.

قيمة شراء الأسهم الإجمالية

وأوضحت أن قيمة شراء الأسهم الاجمالية وقت إتمام الصفقة 40,294,921 ريال، فيما احتسبت قيمة الشراء للأسهم الجديدة بنفس قيمة شراء شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري للسهم الواحد من مجموعة أولام الدولية مضافاً إليها الأتعاب الإدارية والقانونية والتكاليف التمويلية والالتزامات الضريبية والزكوية جراء عملية البيع مع شركة أولام الدولية، على أن يتحمل المشتري جميع الالتزامات الضريبية أو الزكوية التي تنشأ لاحقاً نتيجة الصفقة محل الاتفاقية.

وتحتوي بنود الاتفاقيات على عدد من الشروط والاحكام التي تنظم عملية إتمام اتقاقية شراء الأسهم وإنهاء الاتفاقيات التوزيعية والخدمية كاستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت (نادك) قد أعلنت آخر التطورات بخصوص الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري.

ونوهت (نادك) بوجود طرف ذو علاقة وهي شركة سليمان الراجحي القابضة وممثلها في مجلس الإدارة في نادك بدر السياري، وذلك بموجب نسبة ملكية شركة سليمان الراجحي القابضة في شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وبحسب الشركة من المتوقع أن يظهر الأثر المالي الناتج عن عملية شراء الأسهم وتسوية إنهاء الاتفاقيات الخدمية على النتائج المالية للربع الرابع لعام 2023م، فيما ستعلن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.