شكرا لقرائتكم خبر عن «دراية ريت»: فسخ عقد إيجار «عقار تعليمي» بـ 3.5 مليون ريال سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دراية المالية بصفتها مدير صندوق دراية ريت عن صدور حكم قضائي بتاريخ 21/3/1445 هـ الموافق 6/10/2023 متعلق بالعقار التعليمي (مدرسة) الواقع في محافظة الدرعية والمملوك للصندوق يلزم (المستأجر) بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العقار.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها رفعت دعوى الإخلاء على المستأجر بسبب عدم التزامه بسداد أجرة العقار ويعمل مدير الصندوق على تنفيذ الحكم ومتابعة تحصيل الأجرة المتاخرة.

وأضافت أن الأثر الناتج عن وقوع الحدث والأثر المترتب على الحكم سيكون فسخ عقد مدته 25 سنة وبإيجار سنوي يبلغ 3.5 مليون ريال.