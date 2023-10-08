شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: سيكون لدينا أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن في الأشهر القادمة سيكون لدينا أول قطاع يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وأفريقيا بالرياض، أن الرياض تشهد اليوم تحولا جذريا كبيرا وهذا انعكاس للتغير الذي نسعى إليه في كل ركن من أركان السعودية، مشيرا إلى أن الرياض أصبحت أكثر جاذبية وشبابا وعزيمة، وتعد مدينة للأمل والفرح ومدينة للمستقبل.

ولفت سموه أنه يجب أن نعمل بجد لكي نضمن أن تكون نسخة (كوب 28) في الإمارات ناجحة، مشيرا إلى أن المخاطر كبيرة، لكن الطموح أكبر، وما نقوم به من نواحي عملية وشمولية هي ضرورة.

نماذج من الشباب الطموح

وأشار سموه إلى أن السعودية تمتلك نماذج من الشباب أتشرف بالعمل معهم، وثقتي بتلك النماذج، مع وجودكم في الرياض، فرصة للتحدث إليهم ليعبروا عن طموحاتهم.

وانطلق في الرياض اليوم، أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 12 أكتوبر الحالي.

التحديات المناخية

وتأتي استضافة السعودية لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023م، انطلاقًا من دورها الرائد والتزامها بمواجهة التحديات المناخية، وسيكون هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ويشهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع عقد ثلاث جلسات وزارية وحوارٍ إقليميٍ حول التغير المناخي، وتتناول الجلسة الأولى تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة.

وتناقش الجلسة الثانية التنويع المالي والاقتصادي الشامل نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وتنطلق الجلسة الثالثة لتناقش الجهود الرامية لتأقلم العالم مع ارتفاع يقدر بدرجةٍ ونصف درجة في الحرارة، بينما سيكون عنوان الحوار الإقليمي للتغير المناخي: «تسليط الضوء على عوامل التمكين والتقنيات من أجل تحولات طموحة وشاملة.