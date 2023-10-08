شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة بـ«إعادة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تنتهي مذكرة التفاهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق) ، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونًا بين كل من شركة إعادة والصندوق، أو وفقاً للموافقة الخطية المسبقة من قبل شركة إعادة والصندوق على إنهاء مذكرة التفاهم.

وأضافت أن من ضمن الحالات التي تنتهي فيها مذكرة التفاهم بعد مرور 3 أشهر من من توقيعها: بعد 15 يوماً من تاريخ قيام الصندوق بإخطار شركة إعادة كتابياً برغبته في وقف المفاوضات وعدم متابعة الصفقة المقترحة (أيهما أسبق).