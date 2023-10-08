شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» تستحوذ على 25% من أسهم «البنية التحتية للسيارات الكهربائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية للكهرباء الخميس الماضي، اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ بموجبها الشركة السعودية للكهرباء على حصة تبلغ 25% في "شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية" شركة مساهمة مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة, وذلك بقيمة 254 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الصفقة تتضمن شروطا تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج، مشيرة إلى أن تمويل الصفقة من خلال مصادر الشركة الذاتية.

وأضافت أن الصفقة تتضمن: بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.

وأوضحت أن أسباب الصفقة هي فرصة واعدة للشركة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية

وأشارت إلى أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها هي تعزيز مكانة الشركة في السوق ودعم أعمالها في المستقبل.