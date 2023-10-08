شكرا لقرائتكم خبر عن 486.3 مليون ريال.. أرباح «المراعي» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المراعي صافي ربح في الربع الثالث من 2023 يقدر بنحو 486.263 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 4.9%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 5% للربع الثالث من 2023م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (2022م) يعود بشكل رئيسي إلى: زيادة الإيرادات 1%.

وأوضحت أن الأداء القوي للمراعي في أسواقها الأساسية بدول الخليج أثمر عن تسجيل نموٍ سنوي بنسبة 4%، وهو ما يعزى في المقام الأول إلى زيادة السعة الإنتاجية في قطاع الدواجن، متبوعاً بنمو قطاعي الألبان والمخابز. كما ساهم نجاح موسم العودة إلى المدارس جزئياً في هذه النتائج الإيجابية.

الإيرادات الربعية

أضافت أن رغم ذلك، أدى خفض قيمة الجنيه المصري والتراجع الملحوظ في الطلب على مبيعات البرسيم الخارجية (الموجهة بشكل رئيسي إلى أسواق دول شرق آسيا) إلى انخفاض الإيرادات الربعية للمجموعة بنسبة 3%، التي لم يكن لها أثر ملموس على الربحية.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب زيادة الربح التشغيلي 11%: إذ أسهم الضبط العام للتكاليف والنفقات، بما في ذلك النفقات العامة والإدارية، في دعم نمو قوي للأرباح التشغيلية بنسبة 11%. ورغم السياسة الصارمة والشاملة التي تبنتها المراعي لضبط التكاليف، حرصت المجموعة على زيادة استثماراتها في مجالات الدعم التجاري وأنشطة التسويق لتعزيز التواصل مع المستهلكين.

وشهد الربع الحالي استمرار استقرار تكلفة السلع، رغم أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بفترات سابقة (وخاصة تكلفة الذرة وفول الصويا والبرسيم).

وأشارت إلى النمو في صافي الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة إيراداتنا في الأسواق الأساسية، وسياستنا القوية لضبط التكاليف التشغيلية، واستقرار تكاليف السلع. وقد أتاح هذا الأداء التشغيلي القوي للمجموعة تعويض تكاليف التمويل المرتفعة الناجمة عن الزيادة في سعر الفائدة، بجانب استحقاق غير متكرر لمخصص الزكاة في عام 2022م.

قطاعات التشغيل الرئيسية

وجاءت مساهمة كل قطاع من قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 5% على النحو التالي:

قطاع الألبان والعصائر: يعود انخفاض أرباح القطاع إلى خفض قيمة الجنيه المصري وزيادة الاستثمارات في الأنشطة التسويقية وتأخر انحسار أثر التضخم على أسعار السلع، خاصة البرسيم والذرة وفول الصويا.

قطاع المخبوزات: ارتفع صافي ربح القطاع في الربع الثالث من 2023م بسبب النمو الإيجابي في المبيعات ووفورات الحجم ونجاح موسم العودة إلى المدارس.

قطاع الدواجن: نما صافي ربح القطاع للربع الثالث من 2023م مدفوعاً بالنمو الإيجابي في حجم المبيعات بسبب زيادة السعة الإنتاجية التي تمت في مستهل العام.

وبحسب الشركة تجدر الإشارة إلى أن الدمج الكامل لعمليات المجموعة في كلٍ من مصر والأردن في وقت سابق من العام كان من بين العوامل المهمة التي ساهمت في نمو صافي الأرباح للفترة الحالية.

وجاءت مساهمة كل قطاع من قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 20% للفترة الحالية على النحو التالي:

قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام السابق بسبب التحسن في مزيج المبيعات، وساهم الضبط الجيد للتكاليف والنفقات في الحفاظ على نمو صافي أرباح القطاع.

قطاع المخبوزات: يعود ارتفاع أرباح القطاع إلى نمو المبيعات، والذي جاء مدفوعاً بمزيج منتجات العبوات الفردية، وابتكار المنتجات، والاستفادة من وفورات الحجم لتصنيع المخبوزات.

قطاع الدواجن: جاء الارتفاع في صافي أرباح القطاع مدفوعاً بنمو المبيعات مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022م بسبب السعة الإنتاجية الإضافية. وكان النمو في الإيرادات مدعوماً بنمو حجم المبيعات في قطاع الخدمات الغذائية بينما كان النمو في الأرباح مدعوماً بتحسين الكفاءة التشغيلية.