شكرا لقرائتكم خبر عن «الخزف السعودي» توقع اتفاقية مع شركة تركية لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخزف السعودي اتفاقية مبدئية غير ملزمة Term Sheet، فيما ستستكمل الشركتان خلال مدة الاتفاقية أعمال الفحص النافي للجهالة وعمل التقييمات اللازمة والمفاوضات النهائية وتوقيع الاتفاقيات ذات العلاقة، والتقدم للجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

جاء ذلك إلحاقاً إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 16 ابريل 2023م، توقيعها خطاب نوايا غير ملزم مع شركة Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş (EYAP).

أخبار متعلقة 486.3 مليون ريال.. أرباح «المراعي» في 3 أشهر صندوق الاستثمارات العامة يعتزم الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة بـ«إعادة»

ووفقا لبيان الشركة: تمتلك مجموعة Eczacıbaşı Group ضمن أنشطتها قطاع لمواد البناء والأدوات الصحية تحت عدد من العلامات التجارية (أهمها فيترا) ولمنتجاتها انتشار جيد حول العالم وتمتلك مصانع للأدوات الصحية ومكملاتها داخل وخارج تركيا.

وكانت شركة الخزف السعودي قد وقعت في 15 أبريل الماضي خطاب نوايا غير ملزم مع شركة Eczacıbaşı Yapı . (EYAP)Gereçleri A.Ş التابعة لمجموعة Eczacıbaşı Group التركية.

وبحسب الشركة يهدف الخطاب إلى دراسة تأسيس شركة مقرها المملكة العربية السعودية مملوكة بالتساوي بين الطرفين متخصصة في تصنيع وبيع الأدوات الصحية والقطع المكملة لها، على أن يتم نقل كامل أصول ومصانع قطاع المنتجات الصحية لشركة الخزف السعودي إلى الشركة الجديدة في حال تم الاتفاق.

ووفقا للشركة تبلغ مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة وقابلة للتجديد.