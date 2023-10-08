الذهب يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر، مع بداية التعاملات، حيث زاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وخلال تعاملات أمس السبت، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 23 جنيها.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1833 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 12.71 دولار بنسبة 0.7% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.