شكرا لقرائتكم خبر عن «سيام» تفتتح مركز إمداد إقليمي في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتزم مجموعة «سيام للأسمنت الدولية» التايلاندية، إنشاء مركز إقليمي رئيسي لسلاسل التوريد والنقل في دبي، ضمن خططها للتوسع في دولة الإمارات.

وتتعاون «سيام» مع حكومة تايلاند لاستضافة مؤتمر يجمع أكثر من 30 قائداً صناعياً إقليمياً وممثلين مرموقين من هيئات حكومية في دبي، بما في ذلك هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، للكشف عن استراتيجية المجموعة في المنطقة.

وكشفت «سيام» عن خططها الاستراتيجية للتوسع في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا للاستفادة من فرص الأعمال الإقليمية في شبكة سلاسل التوريد، فيما تحقق إيرادات بنحو 15.85 مليار دولار سنوياً، والتي تتضمن مشاريع مشتركة مع مع رواد صناعة عالميين مثل كوبوتا وياماتو كوجيو وتويوتا موتور وشركة داو للكيماويات.

وتقدم «سيام للأسمنت الدولية» حلولاً لسلاسل التوريد في قطاعات: الطاقة وتوريد المعدات الصناعية والإنشاء وصناعة الورق والتغليف.

وأعلنت «سيام للأسمنت الدولية» عن اعتزامها افتتاح مكتب جديد في المملكة العربية السعودية يتوافق مع رؤية 2030 ومبادراتها الطموحة في تطوير البنية التحتية ومشاريع البناء والإنشاء.

وقال أبهيجيت داتا، رئيس الأعمال الدولية والمدير التنفيذي لمجموعة سيام للأسمنت الدولية: «تبدأ المجموعة في تنفيذ خطة استراتيجية للتوسع العالمي مع التركيز على تعزيز ترابط سلاسل التوريد في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث نهدف إلى تقديم حلول شاملة لسلاسل التوريد».