شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بـ 139.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها بتاريخ 06-10-2023م الموافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة العامة لمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك مع وزارة الصحة بمبلغ وقدره 139.795 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الترسية 1445-03-21 الموافق 2023-10-06، مشيرة إلى أن تفاصيل المشروع الصيانة العامة لمستشفى الملك خالد بمنطقة تبوك مع وزارة الصحة، ومدة تنفيذه (5) خمس سنوات.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2024م.