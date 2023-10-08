شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الدولية للموارد البشرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة اعتباراً من 26 ديسمبر 2023م ولمدة أربع سنوات.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الترشح لعضوية مجلس الإدارة سيكون وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساس.

وأضافت أن التصويت لانتخاب الأعضاء المرشحين سيجرى في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

شروط الترشح

أوضحت أن شروط الترشح تشمل: تقديم طلب موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، واستكمال نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة.

وأفادت بأن من ضمن شروط الترشح: استكمال نموذج رقم (3) الإفصاح للمرشح لعضوية مجلس الإدارة، وبيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي سبق للمرشح عضويتها وتاريخها وصفة العضوية وكذلك بيان بمجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي لا زال المرشح يتولى عضويتها وصفة العضوية.

وأشارت إلى أن شروط الترشح تشمل: بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك المرشح في ملكيتها أو إدارتها والتي تزاول أنشطة مماثلة لأنشطة الشركة، فيما يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.

وذكرت أن المعلومات هي: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات، واللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

وقالت إن من ضمن الشروط: توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان المتقدم بصفته عضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل، وإرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة ( للسعوديين) او هوية مقيم و جواز السفر (لغير السعوديين) بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

وبحسب الشركة تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه المادة الثانية والستون والثالثة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.