شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ مشروعك الخاص وما مواصفات النجاح اللازمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينصح الخبراء عند الاستثمار بمراقبة الأسواق جيدًا لفترة من الوقت قبل الدخول إلى أي مجال استثمار جديد وذلك حتى يتسنى دراسته بتأني قبل الإقدام على دفع الأموال في مشروع ما. وفي أي وقت قد تكون هناك منصة ما جديدة أو اتجاه ما قد يوجد انعطافة سوقية كبيرة ولهذا فمن المفيد أن يكون ذلك دافعك للولوج إلى ذلك مبكرًا. عند الحديث عن فرصة ما بوصفك رجل استثمار متمرس أو حتى على وشك البداية لكن تتحلى بالخلفية الاستثمارية اللازمة فلا يجب إضاعة الفرص إذا ما كان هناك مجال ما اختبر أكثر من مرة وثبت نجاحه، وفق ما ذكرت صحيفة ذا بيزنس ستاندرد.

الفرصة قد لا تأتي مرتين

ليس هذا المثال دقيقًا على وجه اليقين فالفرص دائمًا ما تتوالى ما دام سعي حثيث ورائها لكن المشكلة والتي تصدق مع المثل هو تكرارها بنفس الكيفية ولهذا فلا يجب أن يتم التغافل عن تعيين الفرص واقتناص أفضلها.

الترويج مفتاح النمو

يمكن كسب الإيرادات بعشرات الطرق من خلال الترويج الجيد للمنتجات على إنستجرام وتيك توك وفيسبوك وتوتير وغيرهم من منتجات التواصل الاجتماعي، هذا علاوة على الاستعانة عن الوسائل التقليدية.

اتبع شغفك

لا يجب إهمال الشغف العملي في أي وقت إذا كان ذا أساس منطقي محسوب. ويتكون العمل الناجح من أفكار فريدة بالإضافة إلى الاستثمار وفي بعض الأحيان قد يكون لدى الشخص فكرة جيدة ولكن ليس لديه الأموال الكافية لبدء مشروعه التجاري ولهذا فلايجب على التفكير مطولًا بل البحث عن مقرض.

غير مهم من أنت؟

لا يهم من أنت فالاستثمار ليس حكرًا على فئة من البشر فإذا كنت طالب جامعة أو ربة منزل أو امرأة عاملة أو شخصًا منخرطًا في أي عمل آخر فيمكنك بدء عملك بعد أن تكون تولدت لديك الأفكار التجارية بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في أي دولة.

أفكار للبداية

منذ أن بدأ إنستجرام في إنشاء محتوى فيديو قصير أصبح يتمتع بشعبية كبيرة بين منشئي المحتوى لعرض إبداعاتهم و ليس هذا فحسب بل يمكنهم الآن تحقيقل دخل من المحتوى الخاص بهم وكسب مبلغ ضخم من المال كمؤثرين. لكن أهم شيء يجب أن تعرفه إذا كنت تريد الربح هو أنه يتعين عليك إنتاج محتوى عالي الجودة يحبه الناس. إذا كان لديك متابعين جيدين على إنستجرام وتمكنت من جذب الأشخاص، فلن يكون الأمر صعبًا فيما بعد.