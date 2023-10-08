وزير الطاقة: يجب أن نضمن أن “COP28” في الإمارات سيكون ناجحا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد إن هناك مبررا لاستمرارنا في مجال النفط والغاز، مضيفا: “يجب أن نضمن أن “COP28” في الإمارات سيكون ناجحا، وعلينا العمل معا من أجل أن يصبح “COP28″ في دبي، ليس فقط قمة ناجحة لكن أن تبقى في الذاكرة لدينا جميعا”.

وأشار في الكلمة الافتتاحية لأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023: “نعمل معهم ومستمرين في العمل بأكثر الطرق جدية لأننا نحتاج للعمل بجد لضمان أن يكون “COP28″ ليس فقط قمة ناجحة لكن قمة تبقى في الذاكرة لدينا جميعا”.

وأوضح أن “القصة الكبرى سوف يرويها لكم نخبة من الشباب في وزارة الطاقة، الذين سيقدِّمون لكم لمحةً عمَّا نقوم به، وما سوف نقوم به في المستقبل”.

وانطلق في الرياض اليوم الأحد، أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويستمر حتى 27 ربيع الأول الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وتأتي استضافة المملكة لأسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023م، انطلاقًا من دورها الرائد والتزامها بمواجهة التحديات المناخية، حيث سيكون هذا الأسبوع منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.