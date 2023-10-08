شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، على خلفية انخفاض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة "موديز"، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 500 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 19483 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 23328 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 8151 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3696 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 5473 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 5190 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 221.7 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 300 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 90 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 10 آلاف سهم، 2.2 مليون سهم، 300 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 37 سهم، 512.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2913 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 670 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، على بيع أرض هليوبارك-المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة- البالغ مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ مقطوع قدره 15 مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بحوالي 2 مليار جنيه.

كما وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة والاستعانة ومن ذوي الخبرة لدراسة أفضل الفرص الاستثمارية لاستغلال العائد من بيع أرض هليوبارك، ووضع كافة السيناريوهات اللازمة لمعالجة أزمة السيولة بالشركة وتحديد أوجه الاستغلال الأمثل للعائد من بيع هذه الأرض ووضع التصورات اللازمة لاستخدام ذلك العائد بما يحقق مصلحة الشركة، ويمكنها من تنفيذ خطتها الاستراتيجية والتنموية واستعادة مكانتها في ريادة شركات التطوير العقاري وضمت اللجنة أيمن أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، وجيهان ممدوح محمد صالح، وأحمد أشرف علي كجوك، ونيفين علي صبور، أعضاء مجلس الإدارة، وفريد فوزي لوندي عضو لجنة المراجعة.

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع عدد 7 قطع أراضي مخصصة نشاط صناعي خفيف بالمنطقة الصناعية بزهراء المعادي بمساحة من 1300 متر مربع حتى 1630 متر مربع، يسدد مبلغ 500 ألف جنيه تأمين دخول جلسة المزاد، وتباع كراسة الشروط بمقر الشركة بمبلغ ألف جنيه لا تسترد، وجميع الأراضي مسجلة باسم الشركة كاملة المرافق والتسليم فوري، على أن تعقد جلسة المزاد العلني للمزايدة على سعر المتر يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

فيما وافق مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، على النظر في قطع الأراضي المعروضة من شركة أمبان للاستثمارات السياحية لسداد المديونية الخاصة بها لدى "رمكو" مبلغ وقدره 677.8 مليون جنيه، مع تكليف مكتب استشاري لعمل تقييم لقطع الأراضي، ومكتب بريمالينزا استشاريون الاستشاري الهندسي لعمل دراسة جدوى هندسية واقتصادية لتلك القطع.

في السياق نفسه أعلنت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عن قيام أحد موردين الأقطان السابقين رفع دعوة تنبيه نزع ملكية عن مساحة 34 ألف متر مربع من أراضي الشركة بالوحدة الرابعة وذلك سدادًا لمديونيات سابقة لتوريد أقطان للشركة وعدم سدادها، وقامت الشركة بالاعتراض وتم قيده برقم 1456 لسنة 2021، ومازال الاعتراض متداول ومؤجل إلى جلسة بتاريخ 15 نوفمبر المقبل.

في سياق منفصل قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إنه تم الانتهاء من توقيع عقد بين هيئة موانئ البحر الأحمر، وتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية، وشركة السويس للشحن والتفريغ بإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا على أن يكون 80% من صافي الإيراد للهيئة لعامة لموانئ البحر الأحمر، ونسبة 20% من صافي الإيراد لتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية والسويس للشحن والتفريغ، على أن تكون فترة التعاقد (الساحة 24 ألف متر مربع لمدة 7 سنوات، والساحة 5.1 ألف متر مربع لمدة 5 سنوات).

في شأن آخر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تلقت عرض شراء إجباري على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، مقدم من شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية، بالتحالف مع ماجد سمير توما للاستحواذ على جزء من أسهم راس مال شركة دايس للملابس الجاهزة، وذلك حتى عدد 838.1 مليون سهم بنسبة 46.9% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وسعر نقدي يبلغ 0.65 جنيه للسهم.

فيما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 6.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 4.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة نمو 149%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.151 مليار جنيه مقابل 651 مليون جنيه بنسبة نمو 177%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مبيعات بلغت 308.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 121.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة نمو 254%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 127.8 مليون جنيه.