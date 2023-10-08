شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشكل لجنة استشارية لتطوير قطاع الضيافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن اجتماع «مجلس الإمارات للسياحة»، تشكيل لجنة استشارية للضيافة، تهدف إلى نمو وتنافسية القطاع الحيوي، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات السياحية وإطلاق المبادرات والبرامج السياحية بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع بالدولة.

وناقش «مجلس الإمارات للسياحة» برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وآليات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق مستهدفاتها ومتابعة ما تم تحقيقه من نتائج حملة «أجمل شتاء في العالم».

مواصلة النمو

وأكد بن طوق، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه في مختلف الأنشطة، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة؛ حيث بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من 2022.

وأضاف: وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر ال 7 الأولى 2023 بنمو 15% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو/ تموز الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر ال 7 الأولى 2023، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح بن طوق: «تسهم هذه المؤشرات في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية الدولة نحن الإمارات 2031».

«أجمل شتاء في العالم»

واستعرض الاجتماع نتائج النسخة الثالثة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، ودورها في تعزيز وتنشيط السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم؛ حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية خلال «الحملة» 1.8 مليار درهم بنمو 20% مقارنة بالنسخة الثانية التي بلغت 1.5 مليار درهم، كما بحث الاجتماع الخطة الجديدة لإطلاق النسخة الرابعة من الحملة، والمقرر الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

استراتيجية 2031

وناقش المجلس آليات دعم الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي ترتكز على 4 توجهات رئيسية؛ وهي: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وتطوير وتنوع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.

وأكد بن طوق أن الجهود الوطنية مستمرة لتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، بما يدعم توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي.

منتدى الشارقة الدولي

وتناول الاجتماع استعراضاً لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يتضمن استعداداتها لإطلاق منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر العاشر لعام 2023، في مركز إكسبو الشارقة، والمقرر انعقاده في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؛ حيث يشهد المنتدى مجموعة كبيرة من ورش العمل والمحاضرات والنقاشات الحوارية والجولات السياحية، حول مجموعة من المحاور ومنها تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والمجتمعات وتطوير تجارب إيجابية للسياح والسكان المحليين، كما تم التطرق إلى مبادرة الموقع الإلكتروني «استدامة الشارقة»، والتي تأتي تماشياً مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP 28.

حضر الاجتماع، عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعيد عبدالله السماحي، المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويوسف لوتاه الرئيس التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي، وهيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وسعود الجسمي مدير قسم الفعاليات بدائرة التنمية السياحية بعجمان.