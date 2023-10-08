شكرا لقرائتكم خبر عن 730 مليون درهم تصرفات عقارات أبوظبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: شيخة النقبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 730 مليون درهم عبر 188 معاملة بيع ورهن عقاري، وفقاً لمنصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأوضحت المنصة أن قيمة المبيعات بلغت 365 مليون درهم من 102 معاملة بيع، فيما بلغت قيمة الرهن العقاري 365 مليون درهم من 86 معاملة رهن.

وتصدرت المشاريع العقارية تحت الإنشاء في جزيرة السعديات، قائمة أكبر المعاملات في الأسبوع الماضي حسب القيمة؛ حيث بلغت قيمة المعاملات في هذه المشاريع 121 مليون درهم، منها 5 جاهزة و4 على المخطط.

وشهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، بفضل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع الجهات المختصة، لتسهيل على المستثمرين للاستثمار في مجال العقارات.

وتهدف «داري» إلى دمج الخدمات العقارية في أبوظبي في منصة موحدة، لتقديم خدمات متكاملة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة سلسة لإدارة معاملاتهم العقارية، وتوفير البيانات للمستثمرين.