شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للتأمين» تكلف دار المراجعة بتوفيق أنشطة الشركة مع الضوابط الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني إن رغبة منها في توفيق أعمالها وأنشطتها مع الضوابط والقواعد الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، فقد اعتمدت اليوم الأحد تكليف "دار المراجعة الشرعية" بالقيام بأعمال المراجعة والتقييم لأنشطة الشركة وأعمالها ومنتجاتها لضمان توافقها مع الضوابط والقواعد الشرعية.

وأضافت الشركة في بيان على «تداول»: إن لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة ستتولى مسؤولية الرقابة والمراجعة على عمليات وأنشطة الشركة وإعتمادها من الناحية الشرعية.

وأفادت بأن من أجل تقييم التزام الـشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق، فستقوم دار المراجعة الشرعية واللجنة بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعايير الحوكمة الشرعية الصادره عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).