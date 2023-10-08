الاقتصاد

تسجيل «الواحة ريت» لدى «هيئة الزكاة والضريبة»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن تحديث شروط وأحكام صندوق الواحة ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م،

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1445-03-23 الموافق 2023-10-08.

وأضافت أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طبقت قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (29791 ) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ، واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ وتماشيا مع ما تضمنته القواعد تم تسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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