شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل «الواحة ريت» لدى «هيئة الزكاة والضريبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) عن تحديث شروط وأحكام صندوق الواحة ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 1445/03/23هـ الموافق 2023/10/08م،

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1445-03-23 الموافق 2023-10-08.

وأضافت أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طبقت قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (29791 ) وتاريخ 9 جمادى الأولى 1444هـ، واللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7 رجب 1440هـ وتماشيا مع ما تضمنته القواعد تم تسجيل الصندوق لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.