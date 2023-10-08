شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع في جامعة الملك سعود بـ58.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية مشروع الخدمات المُدارة لأنظمة المعلومات الصحية للمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود بقيمة إجمالية تقدر بنحو 58.9 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ الترسية 1445-03-23 الموافق 2023-10-08، بينما التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1445-06-07 الموافق 2023-12-20.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير الخدمات التقنية المدارة لأنظمة المعلومات الصحية للمدينة الطبية الجامعية.

وبحسبالشركة تشمل الخدمات: خدمات البرامج والتطبيقات، وخدمات قواعد البيانات، وخدمات ذكاء الأعمال، وخدمات مراكز المعلومات والنظم والتشغيل، وخدمات الشبكة والإتصالات الرقمية وأمن المعلومات، وخدمات الدعم الفني للمستخدمين، وخدمات الوسائل التعليمية، وخدمات مكتب المشاريع التقنية والجودة، وخدمات نقل المعرفة.