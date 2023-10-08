شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار» تستقبل وفدا من 20 شركة بريطانية بقطاع الرياضات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الاستثمار اليوم، وفداً من 20 شركة تمثل كبرى الشركات البريطانية في قطاع الرياضات الإلكترونية وذلك لمقابلة فريق قطاع الرياضة بالوزارة والجهات الأخرى المتمثلة بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف الاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضات الإلكترونية وأبرز مستجدات الأعمال والاستثمار في المملكة.

وعقدت ورشة عمل مع الشركات البريطانية والجهات الحكومية والخاصة المعنية، تناولت أبرز المزايا الاستثمارية في المملكة للقطاعات الجديدة والناشئة في القطاع، وتطور بيئة الأعمال في المملكة.

وجرى خلال أعمال الورشة عرض مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الرياضة بشكل عام وقطاع الرياضات الإلكترونية بشكل خاص التي تم تطويرها في وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وخلال الورضة عرضت مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، واستكشاف مسارات استثمارية إضافية بالتعاون مع جهات اخرى، وسبل العمل على جذب واستقطاب فرص جديدة للشراكات الاستثنائية التي تخدم قطاع الرياضة بالمملكة.

يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية عبر تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل الرحلة الاستثمارية، من التأسيس وحتى التشغيل من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال.