شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها السكر.. تقلبات قياسية في أسعار السلع الغذائية عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة ICE الأمريكية مدعومة بتوقعات العرض العالمية الضيقة، في حين انخفض سعر القهوة إلى أدنى مستويات الأسعار منذ يناير. وقال مراقبون وتجار إن السكر وصل إلى مستويات مرتفعة تاريخيا، بالقرب من ذروة الأسعار في 13 عاما، وذلك بفضل قلة الإمدادات العالمية، وفق ما ذكر موقع ناسداك الأمريكي.

دول مؤثرة في سوق السكر

ولفت ناسداك إلى أنه ستتوجه معظم عمليات التسليم الفعلي للسكر عند انتهاء عقد أكتوبر عبر شركة ICE إلى الصين، وفقًا لما ذكره التجار المطلعون على الصفقات. بينما قالت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (FAS) إن إنتاج السكر في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3٪ إلى 15.4 مليون طن متري في 2023/24 بفضل انخفاض مساحة البنجر في فرنسا مقابل زيادة المزروعات في الدول الأعضاء الأخرى. فيما قالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تنتج الهند 33.6 مليون طن متري من السكر الأبيض في 2023/24 وهو مستوى العرض الذي قد لا يلبي احتياجات الاستهلاك.

أسباب ارتفاع أسعار السكر

يأتي ذلك، فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار السكر العالمية ارتفعت بنحو 10% في سبتمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2010 مدفوعة بانخفاض الإنتاج من الموردين الرئيسيين والمخاوف بشأن أسعار الطاقة وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا بيزنس ستاندرد. وذكرت الفاو إن أسعار السكر في سبتمبر كانت أعلى بنسبة 9.8% في المتوسط عما كانت عليه في أغسطس بسبب انخفاض إنتاج السكر.

وكانت الزيادة في تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والطقس الجاف الناجم عن ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية دافئة في المحيط الهادئ، من العوامل المساهمة أيضًا.

ومع الزيادة في سبتمبر، وصل المؤشر الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للسكر إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2010 في حين شهدت أجزاء أخرى من المؤشر العام لأسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة تحركات أقل.

أسواق السلع الغذائية

وبلغ متوسط المؤشر، الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار العالمية للسلع الغذائية المتداولة عالميا 121.5 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 121.4 نقطة في أغسطس.

يقل هذا المستوى بنسبة 10.7% عن قيمته قبل عام و24% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل إليه في مارس 2022، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

ولفتت منظمة الأغذية والزراعة إلى إن أسعار المواد الغذائية استقرت بشكل عام خلال شهر سبتمبر، حيث ساعدت الإمدادات القوية من القمح والمواد الغذائية الرئيسية الأخرى على تعويض ارتفاع أسعار السكر وسط تقارير عن ضعف المحاصيل في آسيا. وقالت المنظمة ومقرها روما إن معظم الانخفاض يرجع إلى انخفاض أسعار القمح والزيوت النباتية.

أسعار الحبوب والقمح

وارتفعت أسعار الحبوب بشكل عام بنسبة 1% مقارنة بشهر أغسطس مدفوعة بارتفاع أسعار الذرة بنسبة 7%. وقالت الفاو إن هذا "مدفوع بالطلب القوي على الإمدادات البرازيلية وتباطؤ مبيعات المزارعين في الأرجنتين وزيادة أسعار شحن بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية". ومع ذلك، انخفضت أسعار القمح بنسبة 1.6% وسط إمدادات قوية من روسيا، وفق ما ذكرت منصة ماركت واتش الأمريكية.

سلع غذائية أخرى

انخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.9% في سبتمبر، بقيادة الانخفاضات في أسعار زيت النخيل وعباد الشمس. وقالت الفاو إن الصادرات العالمية من زيوت الطعام كانت قوية خلال الشهر.

في هذه الأثناء، انخفضت أسعار الألبان بنسبة 2.3٪ مقارنة بشهر أغسطس مسجلة انخفاضًا للشهر التاسع على التوالي. كما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1% متأثرة بضغوط أسعار الدواجن والأغنام.

وانخفض الكاكاو في بورصة لندن لشهر مارس 23 جنيهًا أو 0.8٪ إلى 2920 جنيهًا للطن. ومن المتوقع أن تنخفض أحجام الكاكاو التي تصل إلى موانئ ساحل العاج بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من موسم 2023/2024، وفقًا لمزارعي الكاكاو والمصدرين. كما انخفض الكاكاو في نيويورك لشهر ديسمبر بنسبة 1.1% ليصل إلى 3393 دولارًا للطن.

وارتفع سعر قهوة روبوستا لشهر نوفمبر 0.3 % إلى 2373 دولارا للطن بعد أن سجل أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف. كما انخفض سعر القهوة العربية لشهر ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 1.4590 دولار للرطل. وقال المحلل الفني لرويترز وانج تاو إن سعر القهوة في نيويورك لشهر ديسمبر قد تختبر منطقة دعم تتراوح بين 1.4420 دولارًا و1.4495 دولارًا للرطل، وقد يفتح اختراقها الطريق نحو 1.4280 دولارًا.