شكرا لقرائتكم خبر عن 578 ألف مركبة جديدة بيعت في أسواق الخليج خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم الطلب الكبير على السيارات بدول الخليج، في ارتفاع حجم مبيعات المركبات، خلال النصف الأول من عام 2023، ليسجل 578054 مبايعة في الدول الست، مع تسجل نمو في هذا الطلب على المركبات للشهر الثامن على التوالي في بعض الدول. استأثرت السعودية والإمارات بأكثر من نصف مبيعات المركبات، حيث بيعت 113994 مركبة في الإمارات، لتحل ثانياً بعد السعودية، التي بيعت فيها 338956 مركبة، حسب تقرير صدر عن منصة «فوكس تو موف».

وكشف التقرير الذي صدر مؤخراً، أن قطاع السيارات في الكويت سجل 56.743 مبايعة، وفي قطر 28636 عملية بيع، بينما في سلطنة عمان بيعت 26499 مركبة، وفي البحرين 13226 سيارة.

أوضح التقرير أن المركبات اليابانية سيطرت على مبيعات السيارات في دول الخليج، خلال النصف الأول، حيث حلت تويوتا أولاً، ب 191615 مركبة، وحلت نيسان ثانياً بنحو 53038 سيارة، وهيونداي ثالثاً، التي باعت أكثر من 50 ألف مركبة.الإمارات

وبحسب بيانات التقرير عن أكثر أنواع المركبات مبيعاً في الإمارات، تصدرت ثلاث علامات تجارية الطلب، أولها تويوتا، والتي باعت نحو 34433 مركبة، تلتها نيسان 20570 مركبة، وثالثاً ميتسوبيشي التي باعت 6965 مركبة.

وأشار التقرير إلى أن سوق المركبات في الإمارات، واصل النمو للشهر الثامن على التوالي، مسجلاً 18903 مبايعات جديدة خلال يونيو الفائت، وأسهمت في ارتفاع عدد مبيعات المركبات، للنصف الأول، إلى 113994 مركبة، وبنسبة نمو 5.8% عن عام 2022.

أرقام 2022

الجدير ذكره أن مبيعات المركبات، خلال العام الفائت، سجلت نمواً ملحوظاً في معظم دول الخليج العربي، حث بيع نحو 217245 سيارة في الإمارات، بينما في السعودية، 625767 سيارة. وفي الكويت 119855 سيارة، وفي قطر مدعومة بكأس العالم نحو 61407 سيارة، وفي عمان 64331 سيارة، وفي البحرين 25744 سيارة.