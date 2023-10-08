شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل العمل بتصريح السفر الأوروبي «إتياس» حتى منتصف 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: هشام مدخنة

ذكرت المفوضية الأوروبية أن تصريح نظام السفر والترخيص الإلكتروني «إتياس» ETIAS، الذي كان من المزمع تطبيقه عام 2024 للأفراد المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في منطقة «شنغن»، قد تأجل تطبيقه حتى منتصف عام 2025.

وأكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي لموقع «شينغن فيزا إنفو دوت كوم» أنه: «بسبب التأخير غير المتوقع، تمت إعادة جدولة تطبيق نظام إتياس إلى مايو/ أيار 2025، مع إمكانية التأجيل مرة أخرى».

يأتي التأخير في تطبيق ETIAS نتيجة لعدم الانتهاء من تفعيل نظام الدخول والخروج الآلي والأمني EES، الذي يسجل دخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي في كل مرة يعبرون فيها الحدود.

من جانب آخر، أعربت السلطات البريطانية باستمرار عن استيائها من الإدراج في نظام «إتياس» التابع للاتحاد الأوروبي، بعد أن غادرت الكتلة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. ومع ذلك، تعمل بريطانيا على استحداث ترخيص مماثل يُسمىUK Electronic Travel، والذي من المقرر أن يصبح سارياً في وقت لاحق من العام المقبل، وهذا يعني أن مواطني الاتحاد الأوروبي سيخضعون قريباً لهذا المطلب أيضاً.