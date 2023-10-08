شكرا لقرائتكم خبر عن في دبي.. توصيل البقالة والأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت واحة دبي للسيليكون، تجارب جديدة لتوصيل المنتجات باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نوفمبر 2021.

وتأتي التجارب الجديدة في إطار شراكة بين «جيبلي»، الشركة التي تقدم الخدمات اللوجستية ومقرها دولة الإمارات، وشركة «سكاي إير موبيليتي»، أكبر شركة في الهند للتوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث استمرت الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع في المنطقة التجريبية للطائرات بدون طيار التي تم تخصيصها في واحة دبي للسيليكون، وذلك بالتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة دبي للطيران المدني وواحة دبي للسيليكون.

مركز للابتكار

وقال المهندس معمّر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «منذ إنشائها، أعطت واحة دبي للسيليكون الأولوية لدعم رواد الأعمال الطموحين الذين يستخدمون التقنيات المتطورة لتقديم حلول المدن الذكية. وتماشياً مع مكانتها كمركز للابتكار والمعرفة ودعماً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، انضمت واحة دبي للسيليكون إلى برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، إذ رحبت منذ ذلك الحين بالعديد من المبتكرين في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات لاختبار مفاهيمهم الخاصة بالتوصيل عبر الطائرات بدون طيار. ويسعدنا أن نرحب بمساعي»سكاي إير موبيليتي«و»جيبلي«المشتركة لتجربة أنظمتهما الخاصة بالتوصيل عبر الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، وأن نقدّم خبرتنا لدعم نجاح تجاربهما».

تعاون استراتيجي

من جانبه قال أحمد حسن بالقيزي –المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني: «نجاح التجارب الأولية هو الأهم لمعرفة الجوانب التنظيمية والتشغيلية التي تحتاج لتطوير، وتقييمها وتحسينها لخلق أساس قوي لتعزيز كفاءة عمليات النقل التجاري باستخدام الطائرات بدون طيار. والوصول لهذا الهدف يتطلب تعاوناً استراتيجيا بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين المعنيين بالمشروع؛ مؤسسة دبي للمستقبل وواحة دبي للسيليكون. ويهدف التعاون إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة، وتمكين الجهات العامة والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيار في تقديم الخدمات المرجوّة منها، وتنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في جعل إمارة دبي مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي».

ثورة الخدمات اللوجستية

ومن جانبه، قال رامان باثاك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة جيبلي: «سعداء باتخاذ خطوات متقدمة والمشاركة في ثورة الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من التوصيل، ومن خلال هذا التطور في عمليات التوصيل عبر الطائرات بدون طيار، نهدف إلى زيادة كفاءة خدماتنا في النقل عبر استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض مختلفة. وتوفر دبي البنية التحتية المتقدمة التي تمكننا من اختبار الحلول الجديدة وضمان الابتكار في خدماتنا باستمرار. ويمثل هذا المشروع التجريبي حلاً فعالاً ومستداماً لتوصيل الطرود الصغيرة إلى متوسطة الحجم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للاتحاد البريدي العالمي. ومن خلال دعم هذا المشروع، نحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا المتمثلة في أن نكون رواداً في الاستدامة والكفاءة من خلال الخدمات اللوجستية».

واستعرضت التجارب النقل الآمن والموثوق لمجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك البقالة والأدوية والمواد الغذائية والمواد التجارية السريعة وغير ذلك، داخل واحة دبي للسيليكون. وتضمنت التجارب استخدام Skye Ship One وهي الطائرة الرئيسية في Skye Air والتي تحتوي على Skye Connect (نظام اتصال خاص) وSkye Tunnel (نظام ملاحة) وأنظمة أمان متعددة مثل الباراشوت وتجنب الاصطدام وغير ذلك.

قفزة كبيرة

وأعرب أنكيت كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكاي إير موبيليتي (Skye Air)، عن سعادته بإجراء التجارب، مؤكداً قدرة الطائرات بدون طيار على تطوير صناعة الخدمات اللوجستية. وقال: «تلتزم»سكاي إير«بتطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وتطوير شراكتنا مع»جيبلي«ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، وبالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي للمستقبل وواحة دبي للسيليكون وجميع الشركاء الآخرين في البرنامج على تحقيق هذا الإنجاز، وتعتبر Skye Ship One أكثر الطائرات بدون طيار موثوقية في الهند، حيث قامت بأكثر من 1700 رحلة جوية وهي تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في عالم الخدمات اللوجستية، ونثق أن هذه التجربة ستثبت قدرة الطائرات بدون طيار على إحداث ثورة في المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل».

تطوير حلول مستقبلية

من جهته، أكد خليفة القامة، مدير «مختبرات دبي للمستقبل»: يدعم هذا المشروع الجديد جهود دبي لتطوير وتوسيع استخدامات الطائرات بدون طيار بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة والهيئات التنظيمية وبما يسهم في تطوير حلول مستقبلية ونوعية تنطلق من دبي لتوظيف تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في تعزيز كفاءة مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.

ويعتبر برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، من البرامج الأساسية لتنفيذ وتفعيل سياسة القبة الجوية لسماء دبي المُعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطوير البنية التحتية لمجال جوي خاص بنظم الطائرات بدون طيار، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني في إمارة دبي من خلال المهابط والمطارات المخصصة لنقل المسافرين والبضائع.

وقد عملت هيئة دبي للطيران المدني ضمن مبادرات ومشاريع هذه السياسة على إصدار النظم والتشريعات المُنظّمة لاستخدام الطائرات بدون طيار حيث صدر القانون رقم (4) لعام 2020 لتنظيم الطائرات بدون طيار لهذا الغرض، وتوفير الخدمات الخاصة بحوكمة استخدامها بما يضمن الأمن والسلامة، ضمن برنامجي درع دبي لأمن الطائرات بدون طيار، ونظام دبي لإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار.