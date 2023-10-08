شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون في قطاع المعارض بين الشارقة والجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث مركز إكسبو الشارقة مع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال فتح آفاق جديدة لإقامة معارض مشتركة، وتعزيز وجود الشركات الجزائرية في الفعاليات والمعارض التي ينظمها المركز على مدار العام.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عُقد في المركز بين سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي للمركز وعلي فراح، المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافكس»، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز أواصر العمل الثنائي، وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، كما تطرق اللقاء إلى الفرص الواعدة التي يمتلكها قطاع المعارض والفعاليات في البلدين وأهمية العمل على استثمار هذه الإمكانيات في تعزيز مساهمة صناعة المعارض في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لدى البلدين الشقيقين.

واستعرض المدفع المشاريع التطويرية للمركز وأجندة الفعاليات والمعارض المختلفة التي ينظمها ويستضيفها سنوياً، حيث أبدى فراح اهتمامه بتنوع وتعدد الفعاليات التي يشهدها المركز، والتي تفتح المجال للشركات الجزائرية ورجال الأعمال العاملين في مختلف المجالات للمشاركة في هذه الأحداث وتنمية أعمالهم والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة.

وأشار المدفع إلى أن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين توفر مناخاً مؤاتياً لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع المعارض والمؤتمرات، مبينا أن هذا اللقاء شكل منصة مهمة لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين إكسبو و«صافكس» في قطاع المعارض والمؤتمرات، مؤكداً استعداد المركز لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات الجزائرية الراغبة بالمشاركة في معارض الشارقة، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة.

وأشار فراح إلى أن الخبرة الواسعة للمركز ومكانته الرائدة على مستوى مراكز المعارض الإقليمية، دفعت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير نحو العمل على تعزيز فرص التعاون معه، مثمنناً الدور المهم الذي يلعبه في دعم جهود الشركات والمؤسسات في الترويج لمنتجاتها وصناعاتها عبر المعارض والفعاليات، التي تقام على مدار العام في الشارقة، مؤكداً حرص الشركات الجزائرية على تعزيز حضورها على خارطة المعارض الإقليمية والدولية التي تقام في المركز سنوياً.