شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الخليجية تبدأ الأسبوع بتراجع جماعي.. وهبوط حاد للمؤشر المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في جلسة بداية الأسبوع. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) 1.57% الى 10596.02 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.80 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 201.076 مليون سهم. وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1.48% إلى مستوى 22331.80 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 36.918 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.90 مليون سهم.

الكويت

وتراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.85% إلى مستوى 6732.12 نقطة، من خلال تداول 148.9 مليون سهم، عبر 9099 صفقة نقدية بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي ( 89 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1.5% إلى مستوى 5584.89 نقطة، من خلال تداول 90.2 مليون سهم عبر 4362 صفقة نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار (28 مليون دولار). وخسر مؤشر السوق الأول 0.65%، متراجعاً إلى مستوى 7353.45 نقطة، من خلال تداول 58.7 مليون سهم عبر 4737 صفقة بقيمة 19.9 مليون دينار (60.6 مليون دولار).

البحرين وقطر

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.09% إلى مستوى 1949.12 نقطة، عبر تداول 1.77 مليون سهم، بقيمة 436909.06 دينار بحريني. كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.3% الى 735.6 نقطة. وتراجع مؤشر ⁧‫بورصة قطر‬⁩ 0.61% على 10,001 نقطة, وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 324 مليون ريال. وفي سلطنة عمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.15% الى 4741.78 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 2.578 مليون ريال عماني من خلال تداول 6.60 مليون سهم.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 2.6%، ليغلق عند مستوى 19357.42 نقطة. وكان المؤشر شهد، خلال الجلسة هبوطا حاداً، حيث تراجع بأكثر من 7%، عقب الإعلان عن مقتل اثنين من السياح الإسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر.