شكرا لقرائتكم خبر عن خطط توسع إقليمية لسيارة «ربدان» الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
زار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منشأة شركة «إن دبليو تي إن» التي تنتج علامة السيارة الإماراتية الرائدة «ربدان»، في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وخلال زيارته إلى منشأة تصنيع سيارة «ربدان» الإماراتية في مناطق خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي، اطّلع الجابر ووفد الوزارة على منظومة الحلول التكنولوجية التي تطبقها شركة «إن دبليو تي إن» في تصنيع السيارة، والتي تواكب توجه دولة الإمارات لتطوير قطاع النقل وتعزيز مساهمته في خفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي، والمميزات التي تتمتع بها السيارة مقارنة بالمركبات الكهربائية الأخرى، وخطط توسعها في السوقين، المحلي والإقليمي، خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الزيارات، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها سلطان الجابر لمتابعة التطور في القطاع الصناعي، والتباحث في وسائل دعم وتحفيز المستثمرين للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها لهم دولة الإمارات من خلال بيئة الأعمال الجاذبة، والحوافز والممكنات، وسهولة أداء الأعمال ضمن حملة اصنع في الإمارات، بما يعزز دور القطاع الخاص، وعقد الشراكات، ونمو الشركات والمؤسسات.
وأضاف الزعابي: «نواصل بناء الشراكات الاستراتيجية لتوفير المزيد من الفرص للتعاون وتحسين مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والصناعة والأعمال والاستثمارات. وتحقق استراتيجية أبوظبي الصناعية خطوات متسارعة لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 فرصة وظيفية مع التركيز على المواهب الإماراتية، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار بحلول عام 2031. وتقود دائرة التنمية الاقتصادية جهود ومبادرات الاستراتيجية الصناعية لبناء قاعدة صناعية مستدامة تتميز بتنافسية عالمية، واستقطاب أبرز الشركات الصناعية الرائدة في العالم لتطوير القطاعات المستهدفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والسيارات».
رافق الجابر خلال الزيارة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وفريق وزارة الصناعة.
وتعد «إن دبليو تي إن» شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، التي توفر حلول التنقل المتميز، وتتيح منشأة تصنيع السيارات التابعة للشركة، تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز التنقل الأخضر وتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة المستدامة في دولة الإمارات.
وتعتبر سيارة «ربدان ون» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بتقنية الدفع الرباعي. وتتميز السيارة بكونها ديناميكية وذكية ومريحة، وتعمل وفقاً لتكنولوجيا النطاق الممتد الرائدة عالمياً. ويصل أقصى مدى للسيارة إلى 860 كيلومتراً، مع تحقيق توفير في الطاقة وخفض في الانبعاثات. وتعمل السيارة بنظام المحرك المزدوج، اللذين ينتجان قوة تعادل 684 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 1040 نيوتن متر، بينما يستغرق تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر 4.5 ثانية فقط. كما اطّلع الوفد على الخطط المستقبلية للتوسع والفئات الأخرى التي تنتجها العلامة.
زار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منشأة شركة «إن دبليو تي إن» التي تنتج علامة السيارة الإماراتية الرائدة «ربدان»، في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وخلال زيارته إلى منشأة تصنيع سيارة «ربدان» الإماراتية في مناطق خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي، اطّلع الجابر ووفد الوزارة على منظومة الحلول التكنولوجية التي تطبقها شركة «إن دبليو تي إن» في تصنيع السيارة، والتي تواكب توجه دولة الإمارات لتطوير قطاع النقل وتعزيز مساهمته في خفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي، والمميزات التي تتمتع بها السيارة مقارنة بالمركبات الكهربائية الأخرى، وخطط توسعها في السوقين، المحلي والإقليمي، خلال الفترة المقبلة.
- الرؤية الطموحة
وتأتي هذه الزيارات، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها سلطان الجابر لمتابعة التطور في القطاع الصناعي، والتباحث في وسائل دعم وتحفيز المستثمرين للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها لهم دولة الإمارات من خلال بيئة الأعمال الجاذبة، والحوافز والممكنات، وسهولة أداء الأعمال ضمن حملة اصنع في الإمارات، بما يعزز دور القطاع الخاص، وعقد الشراكات، ونمو الشركات والمؤسسات.
- تنويع الاقتصاد
وأضاف الزعابي: «نواصل بناء الشراكات الاستراتيجية لتوفير المزيد من الفرص للتعاون وتحسين مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والصناعة والأعمال والاستثمارات. وتحقق استراتيجية أبوظبي الصناعية خطوات متسارعة لمضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير 13600 فرصة وظيفية مع التركيز على المواهب الإماراتية، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار بحلول عام 2031. وتقود دائرة التنمية الاقتصادية جهود ومبادرات الاستراتيجية الصناعية لبناء قاعدة صناعية مستدامة تتميز بتنافسية عالمية، واستقطاب أبرز الشركات الصناعية الرائدة في العالم لتطوير القطاعات المستهدفة، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والسيارات».
رافق الجابر خلال الزيارة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي وفريق وزارة الصناعة.
وتعد «إن دبليو تي إن» شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، التي توفر حلول التنقل المتميز، وتتيح منشأة تصنيع السيارات التابعة للشركة، تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز التنقل الأخضر وتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة المستدامة في دولة الإمارات.
وتعتبر سيارة «ربدان ون» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بتقنية الدفع الرباعي. وتتميز السيارة بكونها ديناميكية وذكية ومريحة، وتعمل وفقاً لتكنولوجيا النطاق الممتد الرائدة عالمياً. ويصل أقصى مدى للسيارة إلى 860 كيلومتراً، مع تحقيق توفير في الطاقة وخفض في الانبعاثات. وتعمل السيارة بنظام المحرك المزدوج، اللذين ينتجان قوة تعادل 684 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 1040 نيوتن متر، بينما يستغرق تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر 4.5 ثانية فقط. كما اطّلع الوفد على الخطط المستقبلية للتوسع والفئات الأخرى التي تنتجها العلامة.