شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تراهن على غاز الشتاء للجم التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مقابلة نُشرت، الأحد، إنها واثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى اثنين في المئة، وواثقة نسبيا، من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا. ورفع البنك، الشهر الفائت، سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ أربعة في المئة.

وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة «لا تربيون ديمانش» الفرنسية، الأحد: «وصل سعر الفائدة الرئيسي في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها، إذا ظلت هكذا لمدة كافية، أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف».

وأشار موقع البنك الإلكتروني على الإنترنت إلى أن المقابلة أُجريت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت لاغارد أن حقيقة أن التضخم «يتراجع الآن بقوة» من بين أسباب عدة، تجعلها لا تشعر بتشاؤم، بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.

وأشارت إلى أن الأسباب الأخرى لذلك هي الإصلاحات الاقتصادية الجارية في أوروبا، ولأن موقف احتياطات الغاز في أوروبا أفضل من ذي قبل.

وقالت لاغارد: «الإصلاحات الهيكلية قيد التنفيذ، وقبل عام فحسب، من كان يظن أننا سننجح في تعويض أكثر من 90% من احتياطاتنا من الغاز بحلول سبتمبر/ أيلول 2023».

وتابعت: «هذا يسمح لنا بالنظر صوب الشتاء المقبل بثقة أكبر إن لم يكن بهدوء». (رويترز)