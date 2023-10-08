شكرا لقرائتكم خبر عن لتسريع استخدامها.. إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء اليوم عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية.

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك الشركة السعودية للكهرباء الحصة المتبقية والبالغة 25%.

وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها.

المواصفات الفنية

وتعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة كافة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن.

وتهدف الشركة إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي.

وستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.

تطوير البنية التحتية

وقال عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "ستسهم شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، بهدف تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة".

وتابع بأن الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء ستسهم في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، إذ ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.

تعزيز ريادة المملكة

وقال خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: "تعمل الشركة السعودية للكهرباء، ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الفعالة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع.

ويتماشى إطلاق "شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع.

وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.