شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة للي لاند للمشروعات السياحية بـ14 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة للي لاند للمشروعات السياحية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 140 ألف سهم بقيمة 14 مليون دولار، وتنفيذ صفقة على شركة مصر تك للاستثمارات العقارية بحجم تداول 77 ألف سهم بقيمة 76.6 مليون جنيه، وصفقة على شركة لوجستيكا للخدمات اللوجستية بحجم تداول 615 ألف سهم بقيمة 67 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.7 مليون سهم بقيمة 237.3 مليون عبر تنفيذ 68 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.18%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.96 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 5085 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة.