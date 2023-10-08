أخبار الاقتصاد اليوم.. ميكنة مصلحة الضرائب من أولويات القيادة السياسية

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 8 أكتوبر أخبار الاقتصاد المصرى على رأسها قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية.



فايز الضباعنى

الضرائب: ميكنة مصلحة الضرائب من أولويات القيادة السياسية

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية أن ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية، حيث إن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية مشيرا إلي الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة .

وأشار الدكتور فايز الضباعني أنه لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية و أبدى استعداد مصلحة الضرائب المصرية علي بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة أفراد الضريبي علي التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلي أن المراكز الضريبية تعمل علي قدم و ساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي و مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب المصرية لديها فاحصين أكفاء مدربين علي أعلي مستوي للقيام بأعمال الفحص المميكن .

وأفاد الدكتور فايز الضباعني بأن منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن علي طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري علي جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة الأجور والمرتبات (البيرول) من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية وأن منظومة البيرول لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه وأنها وضعت لحوكمة المرتبات ،وأن منظومة البيرول تضمن سرية المرتبات، والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات.

وأشار الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي حرص وزارة المالية علي توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات ،والواردات لحظيا أيضا الأمر الذي يساعد علي مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي و تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وأن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين علي حلها بشكل فوري.

وأشارت مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد ندوات إلكترونية بشكل يومي تشمل كافة المنظومات الإلكترونية.

مباحثات مصرية كينية لزيادة التبادل التجارى والاستثمارى

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، المستشار التجاري الكيني "توبيا انجانى"؛ لبحث سبل التعاون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الكينية خلال المرحلة القادمة.

وقال شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة، الذي استقبل المستشار التجاري الكيني نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة، إن غرفة القاهرة تتيح كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن السوق المصري، وما به من فرص استثمارية وتجارية أمام مجتمع الأعمال الكيني، في ظل الطفرة التقدمية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة .

وأشار "يحيي" إلى أن هناك منتجات مصرية كثيرة ومتنوعة يمكن للجانب الكيني الاستفادة منها، خاصة مع توجهات الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، وكذلك الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، مشيرًا إلى الدعم الكبير للقيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، والحوافز المتتالية التي تعلن عنها الحكومة المصرية للمستثمرين والاستثمار في مصر، وهو ما يشجع علي تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك.

13شركة هندية تبحث فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 12مليار دولار

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدًا من اتحاد الصناعات الهندية لبحث فرص الاستثمار في مصر ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والهند.

ورأس الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومن الجانب الهندي جايارا مان رئيس الوفد، وبرافين سينج المستشار التجاري والاقتصادي بسفارة الهند بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال بالبلدين.

وضم الوفد 13 شركة هندية تعمل في مجالات مختلفة وبعضها يعمل في مصر منذ سنوات وتبحث توسيع خطوط إنتاجها ومنح وكالاتها لشركات مصرية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، والمدن الصناعية واللوجيستيات، والتدريب المهني والتعليم، والمعدات والجرارات الزراعية، والهندسة والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمخبوزات والحلويات، والمستدامة والتعبئة.

غدا.. متحف البريد يفتح أبوابه بالمجان وينظم عددًا من الفعاليات

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد، الهيئة القومية للبريد تقرر فتح متحف البريد غدًا مجانًا للزائرين وتنظم العديد من الفعاليات؛ وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد الذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام.

وبهذه المناسبة أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا مشتركًا تصدره جميع الدول المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي تحت عنوان "معا من أجل بناء الثقة لنتعاون من أجل مستقبل آمن و مترابط"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن الهيئة قررت فتح متحف البريد للزائرين بالمجان بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات داخل المتحف بهدف المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للبريد بما يسهم في زيادة الوعي بدور القطاع البريدي في الحياة اليومية للأفراد وقطاع الأعمال؛ بالإضافة إلى الترويج وإلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته الأثرية الفريدة بطريقة مبتكرة وجذابة".