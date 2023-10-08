شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "المقاولات" بنسبة 6.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 6.6%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 4.3%، 4.2%، على التوالي، يليهما قطاعات مواد البناء، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، 3.3%، 3.2%، على التوالي.

وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 3%، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.6%، كما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.18%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.96 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 5085 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة.