شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 8-10-2023.

إيقاف تداول 43 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وجي بي كوربوريشن، والعالمية للاستثمار والتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأوراسكوم المالية القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وابن سينا فارما، وحديد عز، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والإسماعيلية مصر للدواجن، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وسبيد ميديكال، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 31 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 719.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.18%، والعرب على 5.64%، واستحوذت المؤسسات على 21.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85.4 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.96 مليون جنيه، 81.9 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.45% ليغلق عند مستوى 5085 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة.

وصعدت أسهم 11 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 141 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 32.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 54.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.48%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 61.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.74%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 15.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 32.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.71%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.615 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.87%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 0.903 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.77%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 14.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.37%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 11.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%.