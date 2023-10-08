شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعين المهندس أحمد إبراهيم رئيسا لجهاز مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاء ذلك القرار علي خلفية زيارته اليوم التي قام بها بمدينة العلمين الجديدة، ويعد ذلك القرار الثاني الذي يتخذه الوزير بإقالة رئيس جهاز خلال جوله، حيث سبق واتخذ ذلك القرار في مدينة المنصورة الجديدة.

كما كلف وزير الإسكان، كل من المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف علي مدينة العلمين الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ودفع معدل العمل .

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، تعليمات مشددة بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.

ووجه وزير الإسكان، بتكثيف أعداد العمالة بجميع مواقع العمل بمختلف المشروعات، والعمل فى ورديات على مدار اليوم، والتعامل بجدية وحزم وحسم، مع المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.