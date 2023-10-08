شكرا لقرائتكم خبر «سار» تطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت «سار» إطلاق التجارب في شهر أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن تشغيل هذه القطارات، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز التزام المملكة ومبادرتها نحو تبني تقنيات النقل المستدامة.
وبدأت التجارب المعتمدة لهذا النوع من القطارات في عام 2018م بألمانيا واستمرت حتى عام 2020م، ليبدأ التشغيل التجاري بشكل محدود لنقل الركاب في عام 2022م.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية « سار» المهندس صالح الجاسر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد احدث التقنيات الذكية.
وأكد أن «سار» ملتزمة بدورها الرائد في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء المنبثقة من رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة اعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
ونوه وزير النقل والخدمات اللوجستية، بالدعم الكبير واللامحدود الذي تلقاه منظومة النقل والخدمات اللوجستية من لدن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله- في تمكين القطاع، لتحقيق مشاريعه ومبادراته الخدمية والتنموية، كما ثمّن الجاسر التعاون والتكامل المشترك بين المنظومة ومختلف الجهات في هذا المجال لتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة في العمليات التشغيلية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الدكتور بشار المالك التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من استراتيجية الشركة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، منوّهاً بأن القطار الهيدروجيني يعد من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام، وذلك عبر توليد الطاقة اللازمة لتشغيل وحركة القطارات دون أي انبعاثات كربونية، حيث يتمتع بمجموعة من الفوائد التي تجعله خياراً جذّاباً للطاقة المستدامة إضافة إلى ما يتميز به من خصائص لها أثراً إيجابياً على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة.
القطار الهيدروجيني في السعودية:
الشركاء:
- الخطوط الحديدية السعودية سار.
- شركة ألستوم الفرنسية.
- خارج المملكة عام 2018 ـ 2020 بألمانيا.
- تشغيل تجاري بشكل محدود لنقل الركاب في 2022.
- إطلاق التجارب في السعودية أكتوبر 2023.
- الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- من أهم الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام.
- يبرز التزام المملكة ومبادرتها لتبني تقنيات النقل المستدامة.
- يأتي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كانت هذه تفاصيل خبر «سار» تطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.