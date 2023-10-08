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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 18 مليون ريال تكلفة تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثامنة لمشروع شبكات المياه في محافظة حفر الباطن، والقيصومة، والتي انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي، من تنفيذها.

وبيّنت أن مشروع شبكات مياه محافظة حفر الباطن والقيصومة تتضمن مد شبكات رئيسة وفرعية بأقطار مختلفة، وبإجمالي أطوال 142 كلم، وسيخدم 9 أحياء (النايفية، الريان، النخيل، الوادي، النزهة، وأجزاء من حي النهضة بحفر الباطن، وأحياء الهداية 1 و2، وجزء من حي الشفاء بالقيصومة).

وأوضحت الشركة أن تنفيذها لهذه المشاريع تستهدف بها رفع نسب تغطيتها بشبكات مياه الشرب، وذلك لتحقيق استراتيجياتها، والارتقاء بجودة حياة السكان في جميع مناطق المملكة، مؤكدة لعملائها جاهزيتها لاستقبال طلبات إيصال الخدمات إليهم من خلال قنواتها الرقمية، سواءً عبر فرعها الالكتروني (e.nwc.com.sa) أو تطبيقها على الهواتف الذكية.