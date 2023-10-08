شكرا لقرائتكم خبر دمج شركة أمن الغذاء القابضة في “المطاحن الثانية” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمجت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، شركة المطاحن الثانية مع شركة أمن الغذاء القابضة، ذات مسؤولية محدودة، تحت اسم “المطاحن الثانية”.

كما أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية في بيان أمس على موقع تداول، عن شراء شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري كامل حصة مجموعة أولام الدولية.

وأشارت إلى أن شركة المطاحن الثانية ارتأت أن ترفع من مستوى قدراتها التشغيلية من خلال تحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والتوزيعية وتخفيض المصاريف المرتبطة بالعقود الخدمية، وعليه إتفق الشركاء على إنهاء الاتفاقيات الخدمية تم إبرامها في السابق والتي من بينها اتفاقيات شركة نادك التوزيعية والخدمية وشركة المطاحن الثانية على أن يتم دفع مبلغ 10 مليون ريال كتعويض لصالح شركة نادك نظيرا لإنهاء الاتفاقيات التالية:

– اتفاقية التوزيع بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يخص منتجات التجزئة التي سيتم بيعها وتسليمها من قبل شركة المطاحن إلى نادك بشكل حصري.

– اتفاقية خدمات بين شركة المطاحن وشركة نادك فيما يتعلق بتقديم خدمات التسويق والخدمات المرتبطة بالتسويق لمنتجات المطاحن.

وأوضحت نادك أنها رفعت نسبة ملكيتها في شركة المطاحن الثانية وتوقيع اتفاقية شراء 2.5 مليون سهم أسهم بما نسبته 4.87% من رأس مال شركة المطاحن الثانية وذلك من حصة شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري بعد مناقلة حصص مجموعة أولام الدولية، وبذلك ستكون نسب ملكية الشركاء بعد إتمام عملية الشراء في شركة المطاحن الثانية كما يلي:

– نسبة ملكية شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري: P.13.

– نسبة ملكية شركة الراجحي الدولية للاستثمار: 5.

– نسبة ملكية شركة نادك: .87.

وذكرت أن قيمة شراء الأسهم الإجمالية وقت إتمام الصفقة 40.3 مليون ريال، حيث تم احتساب قيمة الشراء للأسهم الجديدة بنفس قيمة شراء شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري للسهم الواحد من مجموعة أولام الدولية مضافاً إليها الأتعاب الإدارية والقانونية والتكاليف التمويلية والالتزامات الضريبية والزكوية جراء عملية البيع مع شركة أولام الدولية، على أن يتحمل المشتري جميع الالتزامات الضريبية أو الزكوية التي تنشأ لاحقاً نتيجة الصفقة محل الاتفاقية.

ونوهت نادك إلى وجود طرف ذو علاقة وهي شركة سليمان الراجحي القابضة وممثلها في مجلس الإدارة في نادك بدر السياري، وذلك بموجب نسبة ملكية شركة سليمان الراجحي القابضة في شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الناتج عن عملية شراء الأسهم وتسوية إنهاء الاتفاقيات الخدمية على نتائجها المالية للربع الرابع لعام 2023م.