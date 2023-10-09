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- بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة نظمت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة، ورشة عمل بعنوان «برنامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث»، بمشاركة متخصصين في مجال التمويل والاستثمار والتطوير العقاري، وأساليب البناء الحديث، وذلك بمقر الغرفة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة نظمت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة، ورشة عمل بعنوان «برنامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث»، بمشاركة متخصصين في مجال التمويل والاستثمار والتطوير العقاري، وأساليب البناء الحديث، وذلك بمقر الغرفة. وعرضت الورشة برامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين، وأحدث تقنيات البناء المعتمدة، كما تناولت مجال التطوير العقاري والفرق بين المطور والمقاول، إضافة إلى آلية التقديم على طلب التمويل، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع العقار والاستثمار التي يمكن للمطورين العقاريين الاستفادة منها.

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