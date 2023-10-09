شكرا لقرائتكم خبر السعودية للكهرباء تستحوذ على 25% في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس، أنها وقعت يوم 5 أكتوبر 2023، اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ بموجبها الشركة السعودية للكهرباء على حصة تبلغ 25% في «شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية» شركة مساهمة مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بقيمة 254 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أن شروط الصفقة تتمثل في تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج، مبينة أن الصفقة تم تمويلها من خلال مصادر الشركة الذاتية.
وذكرت أن نشاط شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية يتضمن بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.
ولفتت إلى أن البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة غير متوفرة، لأن الشركة تم إنشاؤها حديثا.
وأرجعت السعودية للكهرباء، أسباب الصفقة إلى أنها فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. وتوقعت أن يعزز مكانة الشركة في السوق ويدعم أعمالها في المستقبل.
تفاصيل الصفقة
- الأطراف: الشركة السعودية للكهرباء، وصندوق الاستثمارات العامة.
- الحصة: 25% في »شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية« المملوكة بالكامل للصندوق.
- القيمة: 254,000,000 ريال.
- الشروط: شروط تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، وضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج.
- التمويل: من خلال مصادر الشركة الذاتية.
- تاريخ إبرام الصفقة: 2023-10-05.
- وصف نشاط الأصل: بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.
- أطراف ذات علاقة: صندوق الاستثمارات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية للكهرباء تستحوذ على 25% في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.