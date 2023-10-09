السعودية للكهرباء تستحوذ على 25% في شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت الشركة السعودية للكهرباء، على حصة في “شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 254 مليون يال، بهدف تعزيز مكانتها في السوق ودعم أعمالها في المستقبل.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس، أنها وقعت يوم 5 أكتوبر 2023، اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ بموجبها الشركة السعودية للكهرباء على حصة تبلغ 25% في «شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية» شركة مساهمة مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بقيمة 254 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن شروط الصفقة تتمثل في تفاوضية وفق الممارسات المماثلة، ولضمان المشاركة في الإدارة وحقوق الملكية الفكرية وتنظيم الحق في المنافسة والحق في التخارج، مبينة أن الصفقة تم تمويلها من خلال مصادر الشركة الذاتية.

وذكرت أن نشاط شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية يتضمن بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.

ولفتت إلى أن البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة غير متوفرة، لأن الشركة تم إنشاؤها حديثا.

وأرجعت السعودية للكهرباء، أسباب الصفقة إلى أنها فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. وتوقعت أن يعزز مكانة الشركة في السوق ويدعم أعمالها في المستقبل.

تفاصيل الصفقة